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Aktüel Irak'ta 47 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta 47 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Mısır, Kovid-19'la mücadeleye destek için Irak'a 15 ton tıbbi malzeme gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:17:15 -
Irak'ta 47 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 47 artarak 10 bin 862'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 47 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 878 kişiye virüs tanısı konuldu, 2 bin 855 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 862'ye, vaka sayısı 470 bin 633'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 397 bin 241'e ulaştı.

- Mısır'dan Irak'a tıbbi yardım

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafından Kovid-19'la mücadeleye destek için gönderilen 15 ton tıbbi malzeme taşıyan uçağın Bağdat Uluslararası Havalimanı'na indiği belirtildi.

Mısır, 5 Eylül'de de Irak'a 11 tonluk tıbbi yardım göndermişti.

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