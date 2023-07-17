Iraklı dev firma bu küçük ürün için Türkiye'nin kapısını çaldı! Ne yapıp edip almak istiyorlar

Irak’ın Süleymaniye şehrinde faaliyet gösteren firma, Türkiye'den plastik vana ithal etmek istiyor. İş birliklerine açık olan firma yetkilileri üretici veya ihracatçı firmalardan fiyat tekliflerini bekliyor.

Firma, B2B platformu Turkishexporter’da yayınladığı ilanda alım taleplerine ilişkin bazı detaylara yer verdi. 25 mm ölçüsünde 4000 adet, 32 mm ölçüsünde 3000 adet plastik vana ithal etmek isteyen Iraklı firma, kısa sürede satın alma işlemini tamamlamak istediğini belirtti.

104 milyar dolarlık dev sektör

Dünya Ticaret Örgütü’nden alınan verilere göre 2022 yılı içerisinde küresel ölçekte toplam 104,3 milyar dolar boru, kazan, tank, depo ve plastik vana benzeri ürün ihracatı yapılmıştır.

Türkiye, söz konusu sektör için hazırlanan ihracat listesinde 845 milyon dolarla 25. Sıraya yerleşmiştir. Ülkemiz ilgili sektörde en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştirmiştir. Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracat miktarı ise 87 milyon dolardır.

Türkiye İthalat Listesinde 2. Sırada yer alan Irak, geçtiğimiz yıl 62,2 milyon dolarlık boru, kazan, tank, depo ve plastik vana benzeri ürün ithal etti. Bu sektörde Irak'ın en çok ithalat yaptığı ülkeler listesinde 2. Sırada yer alan Türkiye, Irak’a toplamda 326,4 milyon dolar değerinde ürün satışı gerçekleştirmiştir.

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Dünya Gazetesi