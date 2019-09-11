0553 313 94 23

Iraklı Bakan Taleb'den Nihat Özdemir'e ziyaret

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:49
Iraklı Bakan Taleb'den Nihat Özdemir'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad Taleb, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Bakan Ahmed Riyad Taleb ile beraberindeki heyetin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Başkan Nihat Özdemir'in Bakan Ahmed Riyadh Taleb'e A Milli Takım forması takdim ettiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:49
  1. Ahmed Riyad Taleb
  2. Irak Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Nihat Özdemir
  4. TFF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    2. AB'den Netanyahu'nun "ilhak" vaadine..
    3. Tunus’ta sel felaketi: 2 ölü
    4. Gülen’in korumasının eşinin..
    5. YDS 2019 sonuçları açıklandı mı?
    6. İYİ Parti'de kritik tarih belli oldu
    7. Vergi dairesine terör saldırı davası
    8. ABD’li komutanlar Akçakale’den ayrıldı
    9. Şuhut’ta 11 Kasım’da gerçekleşecek..
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Emniyetten ‘Güvenli eğitim-güvenli..
    12. Katar’dan Netanyahu’nun Ürdün..
    13. Emine teyzeye doğum günü sürprizi
    14. Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki:..
    15. Isparta 32 Spor lige bileniyor
    16. Kırıkkale’de asayiş olayları: 6..
    17. Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Esat..
    18. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    19. Siirt’te jandarmadan huzur ve güven..
    20. MHP MYK-MDK toplantısı
    21. Ankara’da okul servisleri denetlendi
    22. Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası..
    23. "Suriye'de ABD, Rusya, rejim ve SDG..
    24. Denize düşen vatandaş boğulmaktan son..
    25. 16. Taş heykel sempozyumu hazırlıkları
    26. Netanyahu'dan İsrail vatandaşı..
    27. Başkan Eroğlu mahalle sakinleriyle..
    28. Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri..
    29. Kaza geçiren emniyet müdürü ve..
    30. Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...