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Aktüel Irak'ın Zaho ilçesinde, Türkiye vizesi başvuru merkezi yarın faaliyete geçiyor
Aktüel

Irak'ın Zaho ilçesinde, Türkiye vizesi başvuru merkezi yarın faaliyete geçiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:51:36 -
Irak'ın Zaho ilçesinde, Türkiye vizesi başvuru merkezi yarın faaliyete geçiyor

ERBİL (AA) - Irak'ın Duhok kentindeki Zaho ilçesinde, Türkiye vizesi başvuru merkezinin yarın faaliyete geçeceği duyuruldu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Irak vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatler için etiket vize başvurularını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmelerini teminen Türkiye vizesi başvuru merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize aracı hizmeti veren Gateway Management Lojistik A.Ş.'nin Zaho'daki başvuru merkezinin yarın faaliyete geçeceği bilgisi paylaşıldı.


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