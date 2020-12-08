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Aktüel Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde 24 saatlik seyahat yasağı getirildi
Aktüel

Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde 24 saatlik seyahat yasağı getirildi

Süleymaniye ve Halepçe'de kent merkezi ile ilçe ve kasabalar arasında seyahat edilemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:54:45 -
Irak'ın Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde 24 saatlik seyahat yasağı getirildi

ERBİL (AA) - Irak'ın bir süredir gösterilere sahne olan Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde 24 saatlik seyahat yasağı getirildi.

Süleymaniye Güvenlik Kurulu, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde kent merkezi ile ilçe ve kasabalar arasında 24 saatlik seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Yasağın bu gece yürürlüğe gireceği belirtildi.

- BM Irak Yardım Misyonu, şiddet olaylarını kınadı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Süleymaniye'deki protestolara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Süleymaniye'deki şiddet olaylarını kınayan UNAMI, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine de ifade ve eylem özgürlüğünü koruması çağrısında bulundu.

Süleymaniye ve Halepçe, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Gösterilerde son iki günde 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.



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