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Aktüel Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 15 kişi yaralandı
Aktüel

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 15 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:14:54 -
Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 15 kişi yaralandı

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde, memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre göstericiler, Piremegrun nahiyesinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binaya saldırarak, ateşe vermek istedi.

Bunun üzerine parti binasını koruyan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

IKBY'li resmi makamlar tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor.

Süleymaniye kentinde dün alevlenen gösterilerde açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Göstericiler, başta KDP olmak üzere koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti.


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