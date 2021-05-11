  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İbrahim Kalın'dan ortak mücadele çağrısı
Sanayi üretimi verisi açıklandı
Adana Demirspor’dan Süper Lig açıklaması
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek
Gündem Irak'ın kuzeyinde teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü
Gündem

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü

Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:41:00 -
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sırasında teröristlerin Mehmetçik'e saldırı amaçlı kullandığı bir maket uçak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarıyla devam ettiği belirtildi.

Komandoların her bir terör inine girerek teröristlere ait hedefleri tek tek imha ettiği vurgulanan açıklamada, saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen terör örgütü mensuplarının ise zaman zaman yaptıkları gibi yine maket uçaklarla saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, Pençe Şimşek operasyonunun düzenlendiği Metina bölgesinde arama tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçik'in, kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark ederek makineli tüfeklerle ateş altına aldığı ve uçağın hedefine ulaşamadan düşürüldüğü kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB'den kritik Türkiye açıklaması
Dünya

AB'den kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Johansson söz konusu açıklamasında "AB, Türkiye'nin ev s..
Erdoğan'dan Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık...
Siyaset

Erdoğan'dan Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’a AK Parti'deki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor. ..
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi
Dünya

İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi

İsrail'e Mescid-i Aksa'da bulunanlara uyguladığı ablukayı kaldırması için Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları iki saat süre ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay