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Aktüel Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:31:47 -
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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