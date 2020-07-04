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Aktüel

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:29:27 -
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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