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Gündem Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 20:11:00 - 2021-05-11 20:16:11

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonunda terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

 

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