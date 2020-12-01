Irak'ın Kerkük kentindeki iç göçmenlere ait tüm kamplar kapatıldı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl önce Irak'ın Kerkük kentine sığınan on binlerce iç göçmen için tahsis edilen tüm kampların kapatıldığı bildirildi.

Kerkük Göç ve Göçmen Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneydoğusunda iç göçmenlere ait 7 kampın kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, iç göçmenlerin bölgelerinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçitiği Haziran 2014'ten bu yana kaldıkları Kerkük'teki Nezrava 1, Nezrava 2, Nezrava 3, Nezrava 4, Nezrava 5, Nezrava 6 ve Yahyava kamplarının kapatıldığı ifade edildi.



Toplam 7 kampta yaklaşık 6,5 yıl boyunca 10 bin iç göçmenin yaşadığına işaret edilen açıklamada, iç göçmenlerin Musul, Salahaddin ve Diyala kentlerinde kurtarılan bölgelere döndükleri belirtildi.



Açıklamada, böylece artık Kerkük kentinde iç göçmenlere ait kampın bulunmadığı ve tüm göçmenlerin evlerine geri döndüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2017'de tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.