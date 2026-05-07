Irak'ın Erbil kentinde İHA saldırısı
Irak’ın Erbil kentinde, Tahran yönetimine muhalif İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin kampına kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının, sivillerin de bulunduğu kampı hedef aldığı öne sürüldü.
Irak’ın Erbil kentinde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait kampa yönelik saldırı, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Erbil’e bağlı Köysancak ilçesinde yer alan ve ailelerin de kaldığı belirtilen kampın, kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı açıklandı.
Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırının 2 İHA ile gerçekleştirildiği belirtildi. İlk açıklamada can kaybı ya da maddi hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İKDP'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erbil'e bağlı Köysancak ilçesinde ailelerin kaldığı belirtilen kampa 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana İKDP kamplarına toplam 118 saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde kamikaze tipi İHA'ların uçtuğu ve ardından patlamaların meydana geldiği görüldü.