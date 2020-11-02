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Aktüel Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı
Aktüel

Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:02:10 -
Irak'ın Diyala vilayetinde 2 DEAŞ'lı yakalandı

DİYALA (AA) - Irak'ın Diyala vilayetinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis güçlerinin bir ihbar üzerine Diyala'nın Mikdadiye ilçesinde operasyon düzenlediğini söyledi.

Baskın yapılan adreste 2 kişinin yakalandığını aktaran Şumari, ayrıca çok sayıda sahte evrak ele geçirildiğini dile getirdi.

Şumari, yakalanan kişilerin DEAŞ mensubu olduklarını ve daha önce Kerkük ve Diyala kentlerinde çeşitli terör saldırılarına katıldıklarını kabul ettiklerini ifade etti.

Iraklı yetkili, 2 DEAŞ'lının mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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