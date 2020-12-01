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Aktüel Irak'ın Diyala kentindeki iç göçmenlere ait en son kamp da kapatıldı
Aktüel

Irak'ın Diyala kentindeki iç göçmenlere ait en son kamp da kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 01:37:19 -
Irak'ın Diyala kentindeki iç göçmenlere ait en son kamp da kapatıldı

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak topraklarının neredeyse üçte birini ele geçirmesiyle birlikte iç göçmen durumuna düşen milyonlarca kişiden bir bölümünün sığındığı Diyala kentindeki en son göçmen kampının da faaliyetine son verilmesiyle kentteki tüm kampların kapatıldığı bildirildi.

Diyala Göç ve Göçmenler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç göçmen durumundaki Iraklıların kurtarılan bölgelere geri dönmeleriyle birlikte boşaltılan Hanekin ilçesi yakınlarındaki Vend kampı kapatıldı.

En son kampta kalan 93 ailenin evlerine geri döndükleri belirtilen açıklamada, böylece kentteki tüm kampların kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, iç göçmen durumundaki ailelerin bir kısmının ülkenin çeşitli kentlerindeki kurtarılan bölgelere, diğerlerinin ise Diyala kent merkezine döndükleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Aralık 2017'de tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

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