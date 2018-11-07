0553 313 94 23
impression

Irak'a seçim sonrası ilk ziyaret Katar'dan

Resmi temaslarda bulunmak için Irak'ı ziyaret eden Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Bağdat'ta Iraklı liderlerle bir araya gelerek iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi mesajı verdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:54
Irak'a seçim sonrası ilk ziyaret Katar'dan

Yeni hükümetin kurulmasının ardından Irak'ı ziyaret eden ilk Körfez ülkesi yetkilisi olan Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Halbusi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Irak'ın yeniden imarında Katar'ın rol almasını istediklerini ve meclisin bu konuda tüm kolaylıkları sağlayacağını bildirdi.

İlişkileri güçlendirme mesajı

Halbusi ayrıca Katar ile siyasi, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bin Abdurrahman da görüştüğü Iraklı yetkililere "Katar'ın iki ülke arasında dostluğa dayanan tarihi ilişkileri güçlendirmek istediği" mesajını verdi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:54
  1. Bağdat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğa özür diletirken...
    1. Çocuğa özür diletirken...
    2. Uber davasında bilirkişiler disipline..
    3. Karnitin gerekli ama hapına fazla..
    4. Türkiye'ye konuk olacak İsveç'in..
    5. Benzine 21 kuruş indirim müjdesi
    6. Birlikte namaz saadeti
    7. Fenerbahçe, Anderlecht maçı..
    8. Borsa günü yükselişle kapandı
    9. Gaziantep'te kötü koku polisi alarma..
    10. Antalya'da denizde 10 metre derinlikte..
    11. Vanhaezebrouck: Fenerbahçe'den puan..
    12. Behçet hastalığı nedir?
    13. İstanbul'da dehşet! Pompalı tüfekle..
    14. Kağıthane'de 'polisiz' deyip gasp..
    15. İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 kişi..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    17. Öğrenci servisi ile traktör kafa..
    18. Huzurevinde zehirleme şüphesiyle 14..
    19. Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den..
    20. Çok fazla bakıcı değiştirmenin çocuğa..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi