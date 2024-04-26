Irak ziyareti sonrası dikkat çeken fotoğraf! Siyasi bir mesaj mı içeriyor? Abdulkadir Selvi, o fotoğrafın hikayesini anlattı! Çok şaşıracaksınız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Irak ziyareti dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oturmasının hikayesini Erdoğan Aktaş, Eşit Ağırlık programında anlattı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, hukukçu Mücahit Birinci, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şeni gazeteci Faruk Aksoy, ceza hukukçusu Hasan Sınar, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. Irak ziyareti dönüşünde Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oturması programda masaya yatırıldı.

Abdulkadir Selvi ile görüşen Aktaş "Burada Abdulkadir Selvi’nin hemen Cumhurbaşkanı’nın sol tarafında oturmasında acaba ben de politik bir anlam var mıdır diye düşündüm. Ben Abdulkadir Selvi’yi aradım. Bu bir tesadüf mü yoksa ben buradan siyasi bir amaç çıkarayım mı diye sordum. Selvi 'ben anlatayım, yorumu sen yap' dedi. İçeri girdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan masada yerini almış. Selvi masanın diğer ucuna geçerken Fahrettin Altun, 'lütfen burada otur' dedi, fotoğraf çekilirken arkadaki hazirun (toplantıya katılanlar) ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü gibi ayağa kalkmak istemiş sayın Cumhurbaşkanı tutmuş 'hayır, otur fotoğrafı böyle çekeceğiz' demiş." sözleriyle fotoğrafın hikayesini anlattı.



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