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Aktüel Irak Zikar’da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı
Aktüel

Irak Zikar’da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:32:49 -
Irak Zikar’da gösterileri hedef alan saldırıda 3 protestocu öldü, 70 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde (Nasiriye) Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarıyla göstericiler arasında çıkan çatışmada 3 protestocunun öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Sadr yanlısı kişilerle göstericiler arasında yaşanan silahlı ve sopalı çatışmada 3 protestocu hayatını kaybetti ve aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 70 kişi yaralandı.

Kentteki gerginliğin sürdüğü ifade edildi.

Sadr yanlısı grup, kentte bulunan gösteri alanını basarak protestoculara saldırmış ve çadırları yakmıştı.

Olay üzerine şehrin Polis Dairesi Müdürü görevinden alınmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr’ın çağrısı üzerine, yüzlerce taraftarı Bağdat’ta olduğu gibi Zikar’ın merkezinde de önce Cuma namazı kılmış arından liderlerinin seçime katılma çağrısına destek gösterisi düzenlemişti


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