Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 86'ya, Ürdün'de 2 bin 442'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 55 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 86'ya, vaka sayısının da 542 bin 187'ye çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı ise 472 bin 54 oldu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 bin 25 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 2 bin 442'ye, vaka sayısının da 198 bin 21'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 131 bin 181'e ulaştığı aktarıldı.











