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Aktüel Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Kovid-19 nedeniyle Irak'ta 42, Libya'da ise 8 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:18:35 -
Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 11 bin 712'ye, Libya'da 1025'e ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 42 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 390 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 712'ye, vaka sayısı ise 521 bin 542'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 526 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 449 bin 565'e ulaştığı kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 722 kişinin enfekte olduğu, 600 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1025'e, vaka sayısının 74 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının ise 44 bin 733'e çıktığı kaydedildi.

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