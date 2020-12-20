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Aktüel Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:52:42 -
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkmen lider Salihi, başkent Bağdat'taki çalışma ofisinde, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Salihi, "haber" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Bağdat'taki gösterilerde yaralanan çocuğun bölgeden uzaklaştırıldığı" fotoğrafı, Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" adlı fotoğrafı ve Doğukan Keskinkılıç'ın da "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" isimli fotoğrafına oy verdi.

AA'nın fotoğraflarının çok etkileyici olduğunu dile getiren Salihi, başta foto muhabirleri olmak üzere tüm AA ailesini tebrik etti.

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