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Aktüel Irak Su Kaynakları Bakanlığı: İran’dan gelen su seviyesi azaldı
Aktüel

Irak Su Kaynakları Bakanlığı: İran’dan gelen su seviyesi azaldı

"İran, Zap Nehri’nin bir kısım suyunu Urumiye Gölü’ne ve Sirvan Nehri’nin bir bölüm suyunu da Kirmanşah ve Serbil Zehab bölgesindeki sulama projelerine aktardı. Bu tür işler uluslararası norm ve yasalara aykırıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:27:20 -
Irak Su Kaynakları Bakanlığı: İran’dan gelen su seviyesi azaldı

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, İran’dan ülkeye giren su seviyesinde azalma yaşandığını bildirdi.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Derbendihan ve Dokan Barajı’nda İran topraklarından gelen su seviyesinde azalma yaşandı. Bu da suyun tamamen kesildiği anlamına geliyor.” denildi.

Su seviyesinde yaşanan azalmanın çevre bölge ve köylerdeki tarım arazileri ve çiftçilerde sıkıntıya neden olduğu aktarılarak, bunun söz konusu iki barajda depolanan suyun miktarını da olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

“İran, Zap Nehri’nin bir kısım suyunu Urumiye Gölü’ne ve Sirvan Nehri’nin bir bölüm suyunu da Kirmanşah ve Serbil Zehab bölgesindeki sulama projelerine aktardı.” denilen açıklamada, “Bu tür işler uluslararası norm ve yasalara aykırıdır. Bu yasalar, bir nehirin suyunu diğerine taşıma izni vermiyor.” değerlendirmesi yapıldı.


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