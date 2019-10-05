0553 313 94 23

Irak Meclisi'ndeki Fetih Koalisyonundan hükümete 'reform' çağrısı

Irak Meclisi'ndeki Fetih Koalisyonu, hükümete "en geç 10 gün içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirecek bir reform paketi açıklaması" çağrısı yaptı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:31
Irak Meclisi'ndeki Fetih Koalisyonundan hükümete 'reform' çağrısı

Irak Meclisi'ndeki 2'nci büyük grup olan Fetih Koalisyonu, hükümetten 10 gün içerisinde reform paketi açıklamasını istedi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümete "göstericilerin taleplerini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Hükümet, en geç 10 gün içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirecek bir reform paketi açıklamalı." ifadelerine yer verildi.

Fetih Koalisyonu, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonundan sonra meclisteki ikinci büyük grubu oluşturuyor. 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde Fetih Koalisyonunun 46 milletvekili bulunuyor.

Birkaç günden bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlı "Sairun Koalisyonu" ile Hamis el-Hancer liderliğindeki "Ulusal Eksen Cephesi" milletvekilleri meclis çalışmalarını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:31
  1. Resmi Gazete
  2. Yeni Ekonomi Programı
  3. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
  4. Anadolu Ajansı
  5. Fetih Koalisyonu
  6. Gösteriler
  7. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
    1. İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
    2. Silah sesi sandılar! Üçüncü kattan..
    3. Irak'ta ölü sayısı 100'e yükseldi
    4. İstanbul'da kuvvetli fırtına ve..
    5. Hakkari'de 2 terörist öldürüldü
    6. Traktörün çarptığı asker şehit oldu
    7. Irak Meclisi'ndeki Fetih..
    8. Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı!..
    9. Irak'taki gösterilerde ölü sayısı..
    10. Yavuz sondaj gemisi Rumları..
    11. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    12. 05.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. ABD Başkanı Trump'tan azil..
    14. İranlı bilgisayar korsanlarının ABD..
    15. Gelir İdaresi Başkanlığından açıklama
    16. "Hediyem Kur'an Olsun"
    17. 'Türksat 6A haberleşme uydusunu..
    18. Yeni Malatyaspor Yukatel Denizlispor..
    19. ABD'de Demokratların aday adayı..
    20. Fenerbahçe sahasında yenildi
    21. Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de..
    22. Odatv'ye belge mi sızdırılıyor? Dikkat..
    23. Türkiye'den Irak hükümetine flaş çağrı!
    24. Muktada es-Sadr'dan Irak hükümetine..
    25. Son dakika haberi: Muğla'da kaç..
    26. Muhammed Salah'a büyük övgü: Artık..
    27. Çayırova'da bir işçi toprak altında..
    28. Ersun Yanal'dan 'şampiyonluk'..
    29. Muğla'da korkutan deprem
    30. Bekçi çalışma saatleri nasıl?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    Dızmana nedir? Göçmen böreği tarifi
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine