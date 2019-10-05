Irak Meclisi'ndeki Fetih Koalisyonundan hükümete 'reform' çağrısı

Irak Meclisi'ndeki 2'nci büyük grup olan Fetih Koalisyonu, hükümetten 10 gün içerisinde reform paketi açıklamasını istedi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümete "göstericilerin taleplerini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Hükümet, en geç 10 gün içerisinde göstericilerin taleplerini yerine getirecek bir reform paketi açıklamalı." ifadelerine yer verildi.

Fetih Koalisyonu, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonundan sonra meclisteki ikinci büyük grubu oluşturuyor. 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde Fetih Koalisyonunun 46 milletvekili bulunuyor.

Birkaç günden bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlı "Sairun Koalisyonu" ile Hamis el-Hancer liderliğindeki "Ulusal Eksen Cephesi" milletvekilleri meclis çalışmalarını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.





