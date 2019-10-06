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Irak hükümetinden göstericilerin taleplerine ilişkin 'ilk paket'

Irak hükümeti, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde dile getirilen taleplere yönelik paket açıkladı.

06 Ekim 2019 Pazar 16:59
Irak hükümetinden göstericilerin taleplerine ilişkin 'ilk paket'

Irak resmi haber ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu Başbakan Adil Abdulmehdi'nin çağrısı üzerine göstericiler başta olmak üzere tüm vatandaşların taleplerini ele almak için olağanüstü toplandı. 

Toplantıda, tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması, Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının ise tamamlanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan ulusal iskan programı hazırlanması ve uygulanması, en yoksul bölge ve kentlere öncelik verilmesi, valilerin kentlerde ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için komiteler kurması ve bu isimleri iki hafta içerisinde Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine göndermesi yönünde kararlar alındı.

150 bin işsize maddi destek

Maliye Bakanlığının tahsis edilecek arsalara konut inşa edenlerin ve kredi alanların sayısını artırmak için konut fonu mevcudunu güçlendirmesi, bunun 2020 bütçesine dahil edilmesi ve kredilerin faizden muaf tutulması yönünde kararın alındığı toplantıda, çalışamayacak durumda olan 150 bin işsize üç ay boyunca aylık 175 bin dinar (147 dolar) yardım sağlanması ve bu süre zarfında söz konusu kişiler için ticari mekanlarda büfeler kurulması karara bağlandı.

Toplantıda, ülkede 150 bin genç için eğitim programları hazırlanması ve 3 ay sürecek eğitim boyunca her birine 175 bin dinar maddi destekte bulunulması, söz konusu programlarda başarılı olanların yatırım şirketlerinde istihdam edilmesi veya orta ve küçük ölçekli işletmeler açmaları için uygun krediler sağlanması kararlaştırıldı.

Gösterilerde hayatını kaybedenler "şehit" kabul edilecek

Karar kapsamında valilikler, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının sosyal yardım departmanlarıyla koordineli şekilde, sosyal yardım sağlanacak dezavantajlı 600 bin aileyi tespit edecek.

Toplantıda ayrıca protestolarda hayatlarını kaybeden göstericiler ve güvenlik güçlerinin "şehit" kabul edilmesi ve ailelerine tüm hak ve imtiyazların sağlamasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığının ise güvenlik güçlerinden ve göstericilerden yaralananların tedavisini üstlenmesi, hükümetin yurt dışında tedaviler de dahil tüm masrafları karşılaması da kararlar arasında yer aldı.

Irak Bakanlar Kurulu, bir sonraki oturumda, reformlar ve göstericilerin talepleriyle ilgili ikinci paketin görüşülmesini kararlaştırdı.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 16:59
  1. hükümet
  2. Irak
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