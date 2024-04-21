Irak Hükümeti Türkiye’ye dönme kararında

Kendi Başbakanlarının ağzından ben şahsen duydum. Dolayısıyla ben Irak’ı çok önemsiyorum” değerlendirmesinde bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan dolayı müteahhitlik sektörünün en büyük pazarı olan Rusya’nın daraldığına işaret eden Eren, bu pazarda oluşan açığı Suudi Arabistan ve Irak’ta yapılacak yeni projelerle kapatmayı ümit ettiklerini söyledi.

Eren, meslektaşlarına hedef ülke olarak Irak ve Suudi Arabistan’ı gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Biz en önemli misyon olarak başka ülkelerin kaynaklarından, bütçelerinden Türk insanına, mühendisine ve işçisine istihdam sağlama sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Uluslararası müteahhitlik sektörü olarak Türk inşaat malzemelerine yeni ihracat kapısı açmaya çalışıyoruz. Bu amacımızla ilgili olarak devletimizin, bankalarımızın desteğiyle çözülmesi gereken teminat mektubu, kredi gibi sorunlar var. O konularda alacağımız destekle de mutlaka hedeflerimizi daha ileriye götüreceğiz.”