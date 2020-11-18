  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak Dışişleri Bakanı: "ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek"
Aktüel

Irak Dışişleri Bakanı: "ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:27:40 -
Irak Dışişleri Bakanı: "ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD askerlerinin çekilmesinden sonra da bu ülkeyle askeri ve güvenlik alanında iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

ABD yönetiminin Irak'tan asker çekme meselesine değinerek sözlerine başlayan Hüseyin, "Irak'tan çekilecek olan 500 unsur diğer koalisyon güçleri değil, ABD askerlerini kapsayacak. Böylece 500 askerin çekilmesiyle Irak'ta 2 bin 500 ABD'li asker kalacak." dedi.

Iraklı Bakan Hüseyin, "ABD ile askeri, güvenlik, istihbarat paylaşımı, hava savunması ve güçlerimizin eğitimi ve donanımı alanlarında iş birliğimiz devam edecek." diyerek, şunları kaydetti:

"ABD ile asker çekilmesi konusunda dördüncü aşamaya geldik. Bundan sonraki aşama ise ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonlandırılması olacak. Irak'taki ABD askerleri karada savaşan değil, eğitim ve danışmanlık amaçlı bulunuyor."

Terör örgütü DEAŞ'ın askeri olarak bitirildiğini ifade eden Hüseyin ancak örgütün uyuyan hücrelerinin Enbar, Salahaddin ve Kerkük'ün bazı bölgelerinde varlık gösterdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, dün ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sağlık Bakanlığı'na kritik atama!

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. Karar Resmi Gazete'de..
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay