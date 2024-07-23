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Gündem Irak Başbakanı'ndan PKK talimatı!
Gündem

Irak Başbakanı'ndan PKK talimatı!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:31:00 -
Irak Başbakanı'ndan PKK talimatı!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

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