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Aktüel Irak Başbakanı Kazımi'den bürokraside değişiklik kararı
Aktüel

Irak Başbakanı Kazımi'den bürokraside değişiklik kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:24:52 -
Irak Başbakanı Kazımi'den bürokraside değişiklik kararı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devlet bürokrasisinde bazı görevlerde değişiklik yaparak, Sünni eski milletvekili Falih İsavi’yi, halen başını çektiği istihbarat servisine direktör vekili olarak atadı.

Irak resmi haber ajansına göre, Kazımi, Ûlusal İstihbarat Servisi'ne (Sünni) eski milletvekili Falih İsavi'yi direktör vekili olarak atarken, aynı servisin Operasyonel İşlerden Sorumlu Dairesi Vekilliğine de eski Savunma Bakanı (Sünni) Halit Ubeydi'yi getirdi.

Irak Merkez Bankası Müdürlüğüne Mustafa Galip, Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mehnel Habbubi, Ulusal Yatırım Konseyi Başkanlığına Suha Davud Neccar, Mali İşler Konseyi Başkanlığına Hasan Halbus, Şeffaflık Kurumu Başkanlığına Ala Cevat, Hac ve Umre Kurumu Başkanlığına da İran'a yakın Haşdi Şabi lider kadrosundan Şeyh Sami Mesudi atandı.

Irak'ta 2003 sonrası Şii grupların hakim olduğu ve başını halen Kazımi'nin çektiği istihbarat servisine ilk defa Sünni Arap bir kişi atanmış oldu.

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