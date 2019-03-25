İP'ten istifa etti! MHP'ye destek verecek

İyi Parti Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Salih Halaçoğlu, yerel seçimlerde darbe ve işkencelerle anılan kişilerin, Kandil’in onay verdiği isimlerin ittifak adayı olarak gösterilmesine daha fazla dayanamayıp, istifa etti. Salih Halaçoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü ile Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş’ı destekleyeceğini açıkladı.

Salih Halaçoğlu, Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş’ın merkez seçim ofisini ziyaret edip, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı İbrahim Kara ve Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Recai Çakar’a istifa kararını duyurup, daha önce olduğu gibi siyasete MHP saflarında devam edeceğini bildirdi.

Salih Halaçoğlu, “Gidilen yolun yanlış, uygulanan politikaların hatalı olduğunu belirttiğimiz, uyarı ve değerlendirmelerimizin dikkate alınmadığı, aksine yanlışta ısrar edildiği, Türk Milliyetçileri’nin onur ve gururunu rencide edecek ittifakların içinde olan bir siyasi partide kalmanın ve ısrarcı olmanın kimseye bir şey kazandırmayacağı aşikardır. Adana’da ciddi hayal kırıklıkları yaşatan, toplumun beklentilerini hiçe sayan, dayatmacı bir anlayışla yöntem belirleyen ve adını İYİ olarak açıklayan partinin, çekim gücü oluşturamadığı hemen herkes tarafından anlaşılmıştır” dedi.

"MHP çatısı altında kenetleneceğiz"

Salih Halaçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Vatan, millet sevdasıyla yola çıktığını iddia eden İyi Parti’nin kuruluşunda, yayılmasında görev aldım. Ancak, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar ortaya koyacağını öne süren Genel Başkan Meral Akşener'in, İYİ Parti'nin kuruluşunu tamamladıktan sonra takındığı tavır ve izlediği yol, ben ve benim gibi aynı ideali paylaşan arkadaşlarımızı fazlasıyla rahatsız etmiş, hayal kırıklığı yaşamalarına neden olmuştur. Vatana, millete kastedip PKK'nın iz düşümü HDP ve CHP yönetimine yoldaşlık yapan İyi Parti’de kalmamız zulümdür. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine yuvamıza dönüyoruz. Bundan böyle yerel seçimlerde dava arkadaşlarım Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş’ın seçimleri kazanması için MHP çatısı altında kenetleneceğiz.