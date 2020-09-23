İP’te kavga büyüyor! İstifası istendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile bir dönem siyaset yapanların kurduğu İP'te kavgalar ve tartışmalar bitmek bilmiyor.

İP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'de yaptığı konuşmada partisindeki krize ilişkin kritik yorumlarda bulundu. İP Kurultayı sürecinde bazı isimlerin liste dışı bırakılmasına ilişkin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı sorumlu tutan Temizer "Hiç kimsenin burada komiracılık yahut hizipçilik yapmaya hakkı yok. Koray Aydın gereğini yapmalıdır" diyerek istifaya davat etti.

İP Kurultayında birçok ismin liste dışı kalması sonucu yaklaşık 18 milletvekilinin duruma tepki gösterdiği ve Koray Aydın'a karşı birlikte hareket etme kararı aldığı da iddia ediliyor.