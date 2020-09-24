İP'te gerginlik alevleniyor: Ümit Özdağ'ı kum torbasına çevirdiler

Meral Akşener'in yeniden genel başkan seçildiği İP kongresinin ardından tartışmalar dinmek bilmiyor. Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) giren isimleri belirlediği iddia edilen İP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a yönelik eleştiriler artıyor.

Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer almalarına karşın, Başkanlık Divanı üyeleri Aytun Çıray, Adnan Aydın Sezgin ile Yavuz Temizer gibi isimelrin bulunduğu bazı GİK üyeleri kurula girmeyi başaramadı.

İP'li Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koray Aydın'ı isim vermeden sert sert bir şekilde eleştirdi. Özdağ, "Sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin" diyerek Aydın'ın hazırladığı tahmin edilen listeyi paylaştı.

Özdağ mesajında, "GİK üyesi olmak istemediğimi bilmene rağmen aday listesine yazdırıp sonra çizdirmek için pusu kuran "adama" (Koray Aydın) soruyorum. PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a ve benzerlerine düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli biri değilsin." diyerek sert tepki gösterdi.