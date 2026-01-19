İptal etti: Şara Almanya'ya gitmeyecek

  • İSTANBUL
Bir Alman hükümet sözcüsü Pazar günü AFP'ye yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın bu hafta Berlin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini söyledi.





Sözcü, Salı günü yapılması planlanan ve Almanya'nın Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü hızlandırmaya yönelik çabalarına odaklanması beklenen ziyaretin “Suriye tarafından ertelendiğini” söyledi.

Şara Pazar günü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi ile hükümet güçlerinin kuzey ve doğuda SDG kontrolündeki bölgelere ilerlemesinin ardından ateşkesi de içeren bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Şara, anlaşmanın ayrıntılarını tamamlamak üzere Pazartesi günü Abdi ile görüşeceğini söyledi.

 

Beşar Esed'in devrilmesinden bu yana Almanya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek olan Şara'nın, Başbakan Friedrich Merz ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesi planlanıyordu.



Sözcü, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmelerinin kolaylaştırılması konusunun da gündemde olduğunu belirtmişti.

Suriye'deki savaş nedeniyle yaklaşık bir milyon Suriyelinin Almanya'ya sığındığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

