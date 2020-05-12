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Aktüel

İpsala Gümrük kapısında 1,5 milyon liralık kaçak elektronik ele geçirildi

Edirne’nin İpsala Gümrük Kapısında 1 milyon 245 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuarlarıyla birlikte, elektronik sigara ve kuş ilacı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:14:28 -
İpsala Gümrük kapısında 1,5 milyon liralık kaçak elektronik ele geçirildi

Edirne’nin İpsala Gümrük Kapısında 1 milyon 245 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuarlarıyla birlikte, elektronik sigara ve kuş ilacı ele geçirildi.


İpsala Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şüpheli bir tırda Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, 1 milyon 245 bin TL değerinde bin 198 adet cep telefonu, 140 adet elektronik sigara, bin 766 adet kuş ilacı, bin 615 sigarası ile puro ve 935 adet cep telefonu yedek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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