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Aktüel

İplik fabrikasında korkutan yangın

Şanlıurfa’da korona virüsü tedbirleri nedeniyle işçilerin çalışmadığı bir iplik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:20:32 -
İplik fabrikasında korkutan yangın

Şanlıurfa’da korona virüsü tedbirleri nedeniyle işçilerin çalışmadığı bir iplik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bir iplik fabrikası deposunda yangın çıktı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan fabrikada yangın çıtı. Yangın çıktığını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.


Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının neden çıktığının araştırıldığı öğrenildi.

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