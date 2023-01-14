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Gündem İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar
Gündem

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, 6'lı masada yaşanan çatlaklara dikkat çekerek 'masa zarar görmesin' diye sustuklarını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 00:32:00 -

Cumhur İttifakı ihtilafları dile getidiği zaman inkar eden 6'lı masadan bomba bir itiraf geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘anadilde eğitim’ çıkışı ve DEVA Partili Sanem Oktar’ın ‘Anayasa’dan Türklüğü çıkaracağız’ sözleri 6’lı masada yeni bir tartışmaya yol açtı.

Bir çatlak daha meydana gelmesinin ardından İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, dikkat çeken sözler sarf etti.

Erel, isyanını "6'lı masanın paydaşlarından bazılarının söylemleri, İYİ Partili bir milletvekili olarak, bir Türk milliyetçisi olarak bizi çok rahatsız ettiği halde sustuğumuzu ve susmanın da bir asalet olduğunu ve 6'lı masaya zarar vermemek adına yutkunduğumu ifade etmek istiyorum. Anayasanın 66. maddesindeki Türklük kavramı kimi rahatsız ediyor?" ifadeleri ile dile getirdi.

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