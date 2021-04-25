İP'li Aytun Çıray'dan akılalmaz iddia! Yalanı yine elinde patladı

Hükümeti karalamayı kendine görev edinen İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray cehaletini bir kez daha ortaya koydu. Oda TV’den Nurzen Amuran’a konuşan Çıray, AK Parti iktidarının ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama konusunda başarısız olduğu hezeyanında bulundu.

Türkiye'nin aşılama konusunda dünya ülkelerinin gerisinde kaldığını iddia eden Çıray, akla ziyan ifadeler kullandı.

"AKP iktidarı ve Sağlık Bakanı ne yazık ki aşı konusunu da beceremedi" diyen Çıray konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı 20 Aralık’ta 50 milyon doz aşı geleceğini söyledi ancak hala aşılar nüfusa yetecek sayıda gelmiş değil. Üstelik risk grubunda olup da aşılanmayan milyonlarca insanımız varken Sayın Erdoğan bir de Libya’ya 150 bin doz aşı hediye etti. Bu aşılarla 75 bin öğretmenimiz aşılanabilirdi. Diğer yandan, birçok ülke aşı sepetini genişletmiş ve kendi nüfusları ölçütünde aşı anlaşmalarını çok önceden yapmışken Türkiye henüz faz-3 çalışmasının sonuçları açıklanmadan yalnızca Çin aşısı ile anlaşma sağladı.”

Öte yandan dünya ülkeleri vatandaşları için koronavirüs aşısı bulamazken Türkiye'nin aşılama konusundaki başarısını gölgelemeye çalışan Çıray'ın yalanı istatistiklerle ortaya çıktı.

Dünyada en çok Covid-19 aşısının yapıldığı 20 ülkenin gösterildiği istatistikte Türkiye; İtalya, İspanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak 7. sırada yer aldı. Türkiye'de bugüne kadar 20 milyon 984 bin 193 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çıray'ın istatistikler ortadayken milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesi "bu kadar olmaz" dedirtti.