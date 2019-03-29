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iPhone Xl çıktı mı, ne zaman çıkacak? iPhone Xl özellikleri neler?

Teknoloji devinin Apple’ın yeni modeli iPhone XL'in tasarımız sızdı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti. iPhone Xl çıktı mı? iPhone Xl ne zaman piyasaya çıkacak? iPhone Xl özellikleri neler? İşte iPhone Xl ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler...

29 Mart 2019 Cuma 10:19
iPhone Xl çıktı mı, ne zaman çıkacak? iPhone Xl özellikleri neler?

Teknoloji devinin Apple’ın yeni modeli iPhone XL'in tasarımız sızdı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile birlikte tanıtılan iPhone X, geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan cihazlarının başında gelmişti. iPhone Xl çıktı mı? iPhone Xl ne zaman piyasaya çıkacak? iPhone Xl özellikleri neler? İşte iPhone Xl ile ilgili ortaya çıkan tüm bilgiler...

İphone xl ne zaman çıkıyor? Daha önce yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran @Slashleaks ve @OnLeaks tarafından ortaya çıkartılan iPhone XI kaynak kalıbı yeni iPhone 'un 3 arka kamera ile geleceği iddiasını doğrular nitelikte. Apple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11’in (iPhone XL) sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne sermişti. Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

AppleInsider’da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek. Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek. iPhone 11’de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.  9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi. Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak. Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor. 

 

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:19
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