  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak
Teknoloji

iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak

Yeniakit Publisher
2024-05-18 09:52:00 -
iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak

iPhone’larda beklenen tasarım değişikliği 2025 iPhone 17 serisiyle olacak gibi görünüyor. Bu ayın başlarında Apple’ın iPhone 17 Slim olarak adlandıracağı ince tasarıma sahip bir modelsunacağı, Plus’ı seriden kaldıracağı haberi çıkmıştı. Şimdi de bu modelin Pro Max’ten daha yüksek fiyat etiketine sahip olacağı, dolayısıyla serideki en üst model olacağı öne sürülüyor.

iPhone 17 Slim’in iPhone X dönemindeki tasarım değişikliğine benzer şekilde önemli ölçüde daha ince yepyeni bir tasarıma sahip model olacağı söyleniyor. Arka kamera diziliminin değişmesi (sol üst köşeden üst ortaya) ve daha dar dinamik adaya sahip olması bekleniyor. Ekran boyutunun 6.1 inç ile 6.7 inç arasında olacağı belirtiliyor. Alüminyum kasa, gelişmiş ön kamera beklenen diğer değişiklikler.

iPhone 17 Plus modeli beklenmiyor

Apple’ın gelecek yıl iPhone 17 Plus’ı çıkarmayacağı, dolayısıyla serinin -şimdiki gibi- dört modelden oluşacağı söyleniyor. İlginç olarak serideki en pahalı modelin iPhone 17 Pro Max değil iPhone 17 Slim olacağı iddia ediliyor.

iPhone’a yapay zeka özelliği geliyor! Rakibi yaptı
iPhone’a yapay zeka özelliği geliyor! Rakibi yaptı

Teknoloji

iPhone’a yapay zeka özelliği geliyor! Rakibi yaptı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone pil sağlığı nasıl korunur? İşte bilmeniz gerekenler
iPhone pil sağlığı nasıl korunur? İşte bilmeniz gerekenler

Teknoloji

iPhone pil sağlığı nasıl korunur? İşte bilmeniz gerekenler

Katlanabilir iphone'da detaylar ortaya çıkmaya başladı! Her bütçeye uygun model geliyor
Katlanabilir iphone'da detaylar ortaya çıkmaya başladı! Her bütçeye uygun model geliyor

Teknoloji

Katlanabilir iphone'da detaylar ortaya çıkmaya başladı! Her bütçeye uygun model geliyor

Meğer silseniz de onlarda saklıymış! iPhone kullanıcılarını çıldırtan hata!
Meğer silseniz de onlarda saklıymış! iPhone kullanıcılarını çıldırtan hata!

Teknoloji

Meğer silseniz de onlarda saklıymış! iPhone kullanıcılarını çıldırtan hata!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23