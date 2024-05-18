iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak

iPhone 17 Slim’in iPhone X dönemindeki tasarım değişikliğine benzer şekilde önemli ölçüde daha ince yepyeni bir tasarıma sahip model olacağı söyleniyor. Arka kamera diziliminin değişmesi (sol üst köşeden üst ortaya) ve daha dar dinamik adaya sahip olması bekleniyor. Ekran boyutunun 6.1 inç ile 6.7 inç arasında olacağı belirtiliyor. Alüminyum kasa, gelişmiş ön kamera beklenen diğer değişiklikler.

iPhone 17 Plus modeli beklenmiyor

Apple’ın gelecek yıl iPhone 17 Plus’ı çıkarmayacağı, dolayısıyla serinin -şimdiki gibi- dört modelden oluşacağı söyleniyor. İlginç olarak serideki en pahalı modelin iPhone 17 Pro Max değil iPhone 17 Slim olacağı iddia ediliyor.

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