İphone 12 Pro'da önemli bir batarya sorunu keşfedildi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı İphone 12 serisi, can sıkacak önemli bir sorunla gündeme geldi. Telefonların, 5G ağına bağlandığında ve ekranı açık bırakıldığında 2,5 saat içerisinde batarya kapasitesinin ciddi bir şekilde düştüğü gözlemlendi.

The Verge tarafından yayınlanan bir rapora göre, İphone 12 Pro 5G ağına bağlanıp ekranı açık bırakıldığında 2,5 saat içerisinde batarya kapasitesinin yüzde 82'sini kaybediyor.

Yapılan açıklamalara göre İphone 12 Pro'da 2,815 mAh'lik bir batarya kapasitesi bulunuyor.

Söz konusu soruna ilişkin Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sorunun yeni güncelleme ile ortadan kaldırılması bekleniyor.