İphone 12 Pro Max'ın batarya kapasitesi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL tarafından yayınlanan bir raporda, İphone 12 ve İphone 12 Mini'nin batarya kapasiteleri belli olmuştu. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen İphone 12 Pro Max'ın batarya kapasitesi de ortaya çıktı.

Çin merkezli sertifikasyon kuruluşu TENAA'nın veri tabanında, İphone 12 Pro Max'ın 3,687 mAh değerinde bir batarya kapasitesine sahip olduğu anlaşıldı.

Geçen yılın en büyük İphone'u İphone 11 Pro Max, 3,969 mAh'lik batarya kapasitesine sahipti. İphone 12 Pro Max'in bataryası İphone 11 Pro Max'e göre biraz küçülmüş olsa da Apple, her iki telefonun da pil kullanım sürelerinin hemen hemen aynı olduğunu açıkladı.