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Aktüel İpekyolu Belediyesi'nden öğrencilere anlamlı jest!
Aktüel

İpekyolu Belediyesi'nden öğrencilere anlamlı jest!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 21:55:00 -
İpekyolu Belediyesi'nden öğrencilere anlamlı jest!

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocukları ilk defa kayakla buluşturdu. İlçe sınırlarındaki dezavantajlı 60 öğrenci, proje sayesinde hayatlarında ilk kez bir kayak merkezine giderek kayak yapma fırsatı buldu.

İpekyolu Belediyesi'nin hizmet binası önünden alınan öğrenciler, Van merkeze 50 km uzaklıktaki Gevaş Abalı Kayak Merkezi'ne servislerle götürüldü. Etkinlikte, çocukların sosyalleşmeleri amacıyla 3 uzman eğitmen eşliğinde temel kayak eğitimleri verildi.

Projenin ana hedefi, öğrencilere şehirlerinin doğal güzelliklerini ve kış turizmini tanıtmak ve kayak sporunu öğrenme imkanı sunmaktır. İpekyolu Belediyesi, kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle gençlerin ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.


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