0553 313 94 23

İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi, çiftler kategorisinde partneri Silvia Njiric'le ITF tarafından İsrail'de düzenlenen W25 Akko Turnuvası'nda şampiyon oldu

15 Haziran 2019 Cumartesi 21:00
İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı


İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi İpek Soylu, İsrail'de düzenlenen W25 Akko Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Hırvat partneri Silvia Njiric'le şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'in Akko şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada İpek Soylu-Silvia Njiric çiftinin finalde Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ettiği belirtildi.

İpek Soylu'nun bu sene 4. toplamda da 21. çiftler şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 21:00
  1. çiftler
  2. İpek Soylu
  3. Silvia Njiric
  4. şampiyon
  5. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atlas Global Türk bayraklı uçağıyla Almanya-Zonguldak seferini başlattı
    1. Atlas Global Türk bayraklı uçağıyla..
    2. Devlet Bahçeli: “İstanbul kukla ve..
    3. Akıntıya kapılan kardeşini kurtarmak..
    4. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın..
    6. Podyuma "kelebek çocuklar" için çıktılar
    7. Tosya’da ağaçtan düşen kişi yaralandı
    8. Turizm ve Sanat Festivali, Yörük göçü..
    9. Kontrolden çıkan otomobil uçuruma..
    10. İsrail'den, Filistin'e futbol engeli
    11. Slovakya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı..
    12. CHP’ye efsane Game Of Thrones..
    13. "Perde arkasında ittifakları var"
    14. Ambulans helikopter kaymakam için..
    15. Suriye sınırına askeri personel..
    16. Putin’den Xi’ye doğum günü jesti
    17. Köpekler yarıştı
    18. Şehit Onbaşı Halil Kurt için..
    19. OMÜ’nün acı günü
    20. YKS esnasında fenalaşan aday yaşamını..
    21. Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker..
    22. Uluslararası ESOK Rallisi
    23. ‘Merkezefendi Geleneksel Tıp..
    24. AKİT TV'den kamuoyuna duyuru!
    25. 19. Alanya Uluslararası Turizm ve..
    26. Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı
    27. U20 Dünya Kupası’nda şampiyon Ukrayna
    28. Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde
    29. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    30. Milliler, Sırbistan’a mağlup oldu
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu