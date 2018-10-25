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İpek kumaştan leke çıkar mı?

Kıyafetlere bulaşan her leke moral bozar. Hele ki yeni alınan bir kıyafet ise daha da moral bozar. Moraliniz bozulmasın istiyorsanız, işte ipek kumaştan leke çıkarmanın formülü...

25 Ekim 2018 Perşembe 21:34
İpek kumaştan leke çıkar mı?

İPEK KUMAŞTAN LEKE NASIL ÇIKARILIR?

İpekli kumaşlardan lekelerin çıkarılması için ilk adım lekeye neden olan maddenin kumaş üzerinden uzaklaştırılmasıdır. Lekeli bölgeye soğuk su ile ıslatılan temiz ve beyaz bir bezle tampon uygulanarak leke kumaştan uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. Daha sonra kumaş içinde kalan lekenin giderilebilmesi için lekeli bölgeye talk pudrası serpilmeli ve bastırılarak serpilen pudra lekeli bölgeye iyice yedirilmelidir.

İpek kumaştaki lekenin pudra tarafından daha iyi emilebilmesi için kumaş bu şekilde bir gece kadar bekletilebilir. Yeterince bekletildikten sonra kumaş ılık su, şampuan ya da granül sabun kullanılarak elde yıkanmalı, yıkama esnasında çitileme ve sıkma yapmamaya özen gösterilmelidir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra kurutma için kurutuma makinesi kullanılmamalı, kumaşın kendi kendine kuruması için uygun bir yere asılmalıdır.

ÇAY-KAHVE LEKESİ

İpek kumaş üzerinde kahve ya da çay gibi içecek lekeleri oluşmuşsa bu durumda ılık su ile ıslatılmış bir sünger kullanılarak lekeli bölgeye tampon uygulanmalıdır. Uygulanan tamponun ardından lekeli bölgeye bir miktar gliserin uygulanmalı ve bu bölgenin hafif bir şekilde ovulmasının ardından kumaş yarım saat kadar bekletilmelidir. Bekleme süresinin ardından ipekli kumaş ılık su ile durulanmalı gerekirse elde yıkama uygulanmalıdır.

KAN LEKESİ

İpek kumaştaki kan lekesinin çıkarılması içinse soğuk su-tuz karışımından faydalanılabilir. 1 su bardağı suya 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edilerek hazırlanan karışım ile lekeli bölgeye önce tampon uygulanmalı ardından da lekeli bölge nazikçe silinmelidir. Son olarak yine soğuk su ile durulama yapılmalı ve leke çıkmadıysa tuzlu su ile temizlik işlemi tekrarlanmalıdır.

TER LEKESİ

Amonyak da ipek kumaştaki lekelerin temizliğinde kullanılabilen maddelerden birisidir. Özellikle ter ve makyaj malzemelerinden kaynaklanan lekeler amonyak kullanılarak kolaylıkla çıkartılabilir. Amonyağın leke çıkartma amacı ile kullanımında su ile seyreltilmesi gerekir. Temizlik için hazırlanacak karışımda amonyak su oranı en fazla bire bir olmalıdır. İpek kumaştaki leke amonyaklı su ile ıslatılmış bir bezle temizlendikten sonra kumaş bol soğuk su ile durulandıktan sonra kurutulmalıdır.

Bu yöntemlerin yanında ipek temizliği için özel olarak üretilmiş temizlik ürünleri de ipek kumaşlardaki lekelerin çıkarılması için kullanılabilir. Çamaşır suyu gibi ağartıcı maddeler ise ipek kumaşların temizliğinde kullanılmaması gereken maddeler arasında yer alır.

 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:34
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