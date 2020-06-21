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İP Milletvekili Hasan Subaşı'dan tepki çeken 'HDP' açıklaması

“Milliyetçilik” iddiasında bulunarak ülkücülere oynayan, ama partisinin HDP ile olan ittifakı deşifre olan Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İP'in milletvekili Hasan Subaşı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye husumet duyması için bir neden olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:48:00 -

“Milliyetçilik” iddiasında bulunarak ülkücülere oynayan, ama partisinin HDP ile olan ittifakı deşifre olan Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İP'in milletvekili Hasan Subaşı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye husumet duyması için bir neden olmadığını söyleyerek tepki topladı.

İP Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, konuk olduğu programda "Ben Demirtaş’ın hukukçusu, avukatı değilim. HDP’nin de avukatı olamam. Ama husumet duymam için neden yoktur. Rakip partilerdir, övemem de. Hiçbirini övemem, şeytanlaştıramam, husumet duyamam.” şeklinde skandal sözler sarf etti.

"Demirtaş tabii ki tahliye edilmeli"

Subaşı, "Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar verdiğinde tahliye edilmeliydi. Bu fazladan oldu. Tabii ki tahliye edilmeli." iddialarında bulunarak bir skandala daha imza attı.

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