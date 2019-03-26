iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek? | iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi

Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu. iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri merak ediliyor. Apple dün yapılan toplantıda iOS 12.2 'yi de görücüye çıkardı. İşte yayınlanan iOS 12.2 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi yayınlandı. Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu. iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri hangileri? iOS 12 hangi iPhone’larda çalışacak?

Apple bugün, “Şov Zamanı” özel etkinliğinin hemen ardından merakla beklenen iOS 12.2 güncellemesini yayınladı. Eylül 2018’de piyasaya sürülen ilk iOS 12 sürümüne dönük ikinci büyük güncelleme olan iOS 12.2 şimdi kullanılabilir. Güncellemeye Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden veya iTunes üzerinden ulaşılabilir. Tüm iOS güncellemelerinde olduğu gibi, iOS 12.2’yi indirmek ücretsizdir. iOS 12.2’nin tüm iOS kullanıcılarına ulaşması biraz zaman alabilir. iOS’un “Yazılım Güncelleme” menüsünde güncellemeyi göremiyorsanız biraz beklemeli ve tekrar denemelisiniz.

iOS 12.2 dün geceki Apple lansmanında tanıtıldı ve kullanıma sunuldu. 830 MB boyutundaki iOS 12.2 güncellemesinin dört yeni Animoji içerdiği belirtiliyor. Bunlara ek olarak her iOS güncellemesi için standart hale gelen ”kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler” ifadesi kullanılıyor. Apple, iOS 12.2'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi.

iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek?

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 5S

iOS 12 hangi iPhone’larda çalışacak?

Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu. iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle oldu

12.9-inch iPad Pro 2. Nesil

12.9-inch iPad Pro 1. Nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

9.6-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. Nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2