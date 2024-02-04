  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İSKİ’den tartışma çıkaran cevap! Ekrem suyu musluktan mı içiyor?

Başkan Erdoğan, Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti!

Bu günleri de gördük! İşte Türkiye'nin yeni füzeleri

Çok sayıda üründe fırsat! A101’de yeni indirim listesi

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Hala böyleleri var! Misafirleri gittiği için hüngür hüngür ağladı

Hulusi Akar çok sinirlendi! "Köpeklerle piçlerle..."

Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için canla başla çalıştık! 390 bin vatandaştan 7 bin 275’i evlerine kavuştu

Murat Kurum: 5 yılın telafisi için 10 yıllık çalışacağız

Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı! İstanbul’u o kazanacak
Teknoloji iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek
Teknoloji

iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek

Yeniakit Publisher
2024-02-04 13:46:00 - 2024-02-04 13:55:25
iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilk iOS 17.4 betasında yapılan keşif, Apple CarPlay'e 7 yeni uygulamanın ekleneceğini gösteriyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4 beta sürümünü yayınladı. Tüm dikkatler Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcıları için yaklaşan değişikliklere çevrilmişken, bu yeni işletim sistemi güncellemesi aynı zamanda bazı yeni özellikler de sunacak. Örneğin kullanıcılardan gelen en popüler isteklerden biri olan yeni emojiler iOS 17.4 ile birlikte geliyor. Mart ayında 100’ün üzerinde yeni emoji sunulacak.

Ayrıca MacRumors, Apple’ın iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte sunulacak sekiz yeni uygulamayı içeren CarPlay revizyonu hakkında bazı ayrıntılar keşfedildiğini de söylüyor. Bu keşif, yayına katkıda bulunan Aaron Perris ve Steve Mosser tarafından yapıldı.

Otomobiller, iOS 17.4 ile gelecek yeni CarPlay deneyimini kullanmaya başladığında ulaşacakları yeni uygulamaların listesi şu şekilde:

  • Otomatik Ayarlar: Eşlenen iPhone’ları yönetin ve araç ayarlarını yapın.
  • Araç Kamerası: Aracın arka görüş kamerası yayınını görüntüleyin.
  • Şarj: EV’ler için uygulama, pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj edilmesi için kalan süreyi görüntüler.
  • Klima: CarPlay'den aracın klima kontrollerini kontrol edin ve klima sıcaklığını veya ısıtma sistemini ayarlayın.
  • Araç uyarıları: Araç uyarı sembollerini ve herhangi bir kapının açık olup olmadığını görüntüler.
  • Medya: Bu uygulamayla FM ve AM radyo istasyonlarına erişebilirsiniz. MacRumors, SiriusXM'in nasıl kullanıma sunulacağını bilmiyor ancak kullanıcılar müzik türleri listesinden seçim yapabilecek
  • Lastik Basıncı: Uygulama, lastik uyarılarına ek olarak aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek.
  • Yolculuklar: Aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği, geçen toplam süre, yolculukta kat edilen mesafe ve daha fazlası gibi sürüşle ilgili çeşitli veriler sağlar.

Son olarak MacRumors, iOS 17.4 beta 1 ile sürücü aracı kapattıktan sonra ekrana gelecek yeni bir “Hoşça kal” görüntüsünden de bahsediyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elon Musk, Tesla ve Apple’ı kıyaslayan kullanıcısına cevap verdi
Elon Musk, Tesla ve Apple’ı kıyaslayan kullanıcısına cevap verdi

Teknoloji

Elon Musk, Tesla ve Apple’ı kıyaslayan kullanıcısına cevap verdi

Apple otomobilinde yeni gelişme! Hayal kırıklığı ayrılık getirdi
Apple otomobilinde yeni gelişme! Hayal kırıklığı ayrılık getirdi

Teknoloji

Apple otomobilinde yeni gelişme! Hayal kırıklığı ayrılık getirdi

Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı
Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı

Teknoloji

Apple'dan büyük başarı! Binlerce Vision Pro sattı

Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!
Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!

Teknoloji

Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!

Apple beklentileri aşıp rekor kâr açıkladı
Apple beklentileri aşıp rekor kâr açıkladı

Teknoloji

Apple beklentileri aşıp rekor kâr açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23