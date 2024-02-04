iOS 17.4 ile Apple CarPlay'e 7 yeni uygulama gelecek

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4 beta sürümünü yayınladı. Tüm dikkatler Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcıları için yaklaşan değişikliklere çevrilmişken, bu yeni işletim sistemi güncellemesi aynı zamanda bazı yeni özellikler de sunacak. Örneğin kullanıcılardan gelen en popüler isteklerden biri olan yeni emojiler iOS 17.4 ile birlikte geliyor. Mart ayında 100’ün üzerinde yeni emoji sunulacak.

Ayrıca MacRumors, Apple’ın iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte sunulacak sekiz yeni uygulamayı içeren CarPlay revizyonu hakkında bazı ayrıntılar keşfedildiğini de söylüyor. Bu keşif, yayına katkıda bulunan Aaron Perris ve Steve Mosser tarafından yapıldı.

Otomobiller, iOS 17.4 ile gelecek yeni CarPlay deneyimini kullanmaya başladığında ulaşacakları yeni uygulamaların listesi şu şekilde:

Otomatik Ayarlar: Eşlenen iPhone’ları yönetin ve araç ayarlarını yapın.

Araç Kamerası: Aracın arka görüş kamerası yayınını görüntüleyin.

Şarj: EV’ler için uygulama, pil seviyesini, şarj durumunu, pilin tamamen şarj edilmesi için kalan süreyi görüntüler.

Klima: CarPlay'den aracın klima kontrollerini kontrol edin ve klima sıcaklığını veya ısıtma sistemini ayarlayın.

Araç uyarıları: Araç uyarı sembollerini ve herhangi bir kapının açık olup olmadığını görüntüler.

Medya: Bu uygulamayla FM ve AM radyo istasyonlarına erişebilirsiniz. MacRumors, SiriusXM'in nasıl kullanıma sunulacağını bilmiyor ancak kullanıcılar müzik türleri listesinden seçim yapabilecek

Lastik Basıncı: Uygulama, lastik uyarılarına ek olarak aracın her bir lastiğinin hava basıncını gösterecek.

Yolculuklar: Aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği, geçen toplam süre, yolculukta kat edilen mesafe ve daha fazlası gibi sürüşle ilgili çeşitli veriler sağlar.

Son olarak MacRumors, iOS 17.4 beta 1 ile sürücü aracı kapattıktan sonra ekrana gelecek yeni bir “Hoşça kal” görüntüsünden de bahsediyor.



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