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iOS 12.2’de garanti süresi nasıl öğrenilir? | iPhone garanti süresi öğrenme

iOS 12.2 güncellemesi ile iPhone ve iPad’in garanti süresini IMEI veye seri numarası sorgulatmadan anında kolayca öğrenebiliyorsunuz. Peki, güncelleme ile gelen garanti süresi sorgulama özelliğinin nasıl kullanılır? İşte detaylar...

27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
iOS 12.2’de garanti süresi nasıl öğrenilir? | iPhone garanti süresi öğrenme

iOS 12.2 güncellemesi ile iPhone ve iPad’in garanti süresini IMEI veye seri numarası sorgulatmadan anında kolayca öğrenebiliyorsunuz. Peki, güncelleme ile gelen garanti süresi sorgulama özelliğinin nasıl kullanılır? İşte detaylar...

iOS 12.2’de garanti süresi nasıl öğrenilir?

Apple; Apple TV+, Apple News+, Apple Card ve Apple Arcade servislerini tanıttığı etkinliği sonrasında iPhone ve iPad sahiplerinin karşısına iOS 12.2 güncellemesi ile çıkmıştı. Bir çok yenilik ile gelen bu güncelleme ile cihazların garanti süresini sorgulamanın çok kolaylaştığı ortaya çıktı

iPhone veya iPad‘inizin garanti süresini sorgulamak için Apple’ın sitesine girip seri numaranızı yazmanız gerekiyordu. Ancak güncelleme ile bu işlemi yapmadan anında garanti süresi hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Garanti süresini sorgulamak için; Ayarlar>Genel>Hakkında>Sınırlı Garanti bölümüne tıklamanız yeterli olacaktır. Bu bölümden telefon veya tabletiniz hakkındaki garanti bilgilerine ulaşabilirsiniz.

iPhone veya iPad’inizin garanti süresini buradaki siteden de sorgulayabilirsiniz. Ancak bu sorgulama için seri numaranızı siteye girmeniz gerekiyor. Biraz daha zahmetli yani.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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