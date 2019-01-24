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iOS 12.1.3 güncellemesini kimler yükleyebilecek? | iOS 12.1.3 ile gelen yenilikler

Yeni iOS güncellemesi 12.1.3 cihazlara geldi. Peki iOS 12.1.3 güncellemesini kimler yükleyebilecek? iOS 12.1.3 ile gelen yenilikler neler? İşte iOS 12.1.3 güncellemesine ilişkin detaylar...

24 Ocak 2019 Perşembe 13:20
iOS 12.1.3 güncellemesini kimler yükleyebilecek? | iOS 12.1.3 ile gelen yenilikler

Yeni iOS güncellemesi 12.1.3 cihazlara geldi. Peki iOS 12.1.3 güncellemesini kimler yükleyebilecek? iOS 12.1.3 ile gelen yenilikler neler? İşte iOS 12.1.3 güncellemesine ilişkin detaylar...

iOS 12.1.3 güncellemesi yayınlandı! 

Hatırlayacağınız üzere Apple, iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte iPhone XS ve XR kullancıları şebeke sorunu ile baş başa kalmışlardı. Daha sonrasında ise kısa bir süre içerisinde yayınlanan , 100 MB boyutundaki iOS 12.1.2 güncellemesi ile birlikte bu hatanın tamamen ortadan kaldırılığı belirtilmişti.

Ancak, yayınlanan raporlarda iOS 12.1.2 ile de iPhone XS ve XR’da yaşanılan bu bağlantı sorununun devam ettiğini görmüştük.

Şimdi ise yayınlanan iOS 12.1.3 güncellemesi ile beraber söz konusu bu hatanın giderildiği belirtiliyor.

Bunun haricinde ise iPhone‘larda yaşanılan aşırı ısınma sorununa da yeni güncelleme ile birlikte çözüme kavuşturan Apple, iPhone’ların daha stabil bir şekilde çalışmasına imkan tanıyor.

Ayrıca hemen aşağıdan söz konusu güncelleme ile birlikte giderilen sorunlara daha yakından bakabilirsiniz.

iOS 12.1.3 güncellemesi ile birlikte gelen yenilikler neler?

– Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.

– Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.

– iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir.

– Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Maxaygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer.

iOS 12.1.3 hangi cihazlara geldi?

Bu güncellemeyi alan cihazlar şu şekilde;

– iPad Air
– iPad Air 2
– iPad Pro
– iPad 9.7
– iPad mini 2
– iPad mini 3
– iPad mini 4
– iPod touch 6th
– iPhone 5s
– iPhone SE
– iPhone 6/6 Plus
– iPhone 6s/6s Plus
– iPhone 7/7 Plus
– iPhone 8/8 Plus
– iPhone X

 
 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:20
  1. iOS 12.1.3 güncellemesi
  2. iOS 12.1.3 güncellemesini kimler yükleyebilecek?
  3. iOS 12.1.3 hangi cihazlara geldi
  4. iOS 12.1.3 ile gelen yenilikler
  5. iOS 12.1.3 ile gelen yenilikler neler

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