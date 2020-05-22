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İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler

Şanlıurfa’da intihar teşebbüsünde bulunan genci görenler sosyal mesafeyi unuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:07:23 -
İntihar teşebbüsünü film gibi izlediler

Şanlıurfa’da intihar teşebbüsünde bulunan genci görenler sosyal mesafeyi unuttu. Onlarca meraklı vatandaş cep telefonlarına sarılarak intihar girişimini film izler gibi izledi.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde yaşandı. İşsiz olduğu öne sürülen 27 yaşındaki M.A., yol kenarındaki 15 metrelik aydınlatma direğine çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan genci fark eden vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Korona virüs (covid-19) önlemlerini unutarak toplu halde film izler gibi intihar girişimini izleyenleri, polis dağılmaları yönünde sık sık uyardı. Polis güvenlik önlemi alırken, bazı sürücüler de araçlarını park ederek yaşananları sosyal medya hesaplarında canlı yayınladı.



Telefon görüşmesi intiharı önledi


Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri tarafından uzatılan yangın merdiveni ile intihar teşebbüsünde bulunan M.A.’ya telefon uzatıldı. Bir yakını ile görüştükten sonra intihardan vazgeçen genç, ekiplerle birlikte aşağı indirilerek ambulansla hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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