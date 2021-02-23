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Gündem Interpol kırmızı bültenle arıyordu... Ankara'da yakalandı!
Gündem

Interpol kırmızı bültenle arıyordu... Ankara'da yakalandı!

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu DEAŞ üyesi Sarah Talıb, Ankara polisi tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:56:00 -
Interpol kırmızı bültenle arıyordu... Ankara'da yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.

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