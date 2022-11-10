İnternetten sahte satış ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
İzmir'de, internet siteleri üzerinden piyasa değerinin altında ürün ilanıyla kapora alıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de, internet siteleri üzerinden piyasa değerinin altında ürün ilanıyla kapora alıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapora dolandırıcılığına maruz kalan çok sayıda kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan polis, belirlenen adreslere düzenlediği baskında M.S (40) ve F.T'yi (38) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.S. ile F.T. tutuklandı.
873 bin lira "kapora"
Gözaltına alınan şüphelilerin, internet üzerinden sıkça alışveriş yapılan sitelere otomobil, elektronik ve çeşitli eşya ilanlarını piyasa değerinin altında verdikleri, kendileriyle iletişime geçen kişilerden ürünün başkasına satılmaması karşılığında kapora istedikleri belirlendi.
Zanlıların, kaporayı aldıktan sonra ilanı kaldırdığı, mağdurların da telefonlarına cevap vermedikleri belirlendi.
Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen polis, yurt genelinde 1057 kişiden toplam 873 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini ortaya koydu.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, piyasa fiyatının altında satışa sunulan ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.